Napoli Di Leonardo | Anguissa vorrebbe cambiare aria anche in seguito a problemi familiari

Durante la trasmissione radiofonica “Football Club” su 1 Station Radio, il giornalista Luca Di Leonardo ha parlato dell’attuale situazione del Napoli, concentrandosi sulla possibile volontà di Anguissa di cambiare squadra. La discussione si è focalizzata anche sulla prossima partita contro il Lecce, prevista a breve. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a motivazioni o conseguenze di questa situazione.

Nel corso della trasmissione radiofonica “Football Club”, in onda su 1 Station Radio, il giornalista Luca Di Leonardo ha offerto la sua analisi sull’attualità del Napoli soffermandosi in particolare sulla sfida contro il Lecce, prevista di lì a poco. Durante l’intervento ha evidenziato come la gara rappresenti un passaggio importante per gli azzurri, partita poi vinta dagli azzurri in rimonta per 2-1. Nel suo intervento si è parlato anche di Frank Zambo Anguissa. Di Leonardo ha spiegato che il centrocampista starebbe valutando l’idea di cambiare aria, anche alla luce di alcune vicende personali e familiari che avrebbero inciso sulle sue riflessioni riguardo al futuro. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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