Alle 14,49 di oggi, il termometro di una scuola media di Reggio Emilia segnava 32 gradi. A causa dell’afa intensa, una studentessa è finita in ospedale dopo aver manifestato problemi di salute. La scuola, che non disponeva di aria condizionata funzionante, ha visto la studentessa collassare e ricevere assistenza medica. La situazione ha attirato l’attenzione sulla condizione delle strutture scolastiche durante le ondate di calore.

Reggio Emilia, 28 maggio 2026 – Ore 14,49: il termometro elettronico della scuola media segna i 32 gradi. Il caldo estremo rende invivibili le aule e una studentessa di terza viene colpita da malore. Soccorsa da insegnanti e collaboratori, è stata trasportata in ambulanza al Pronto soccorso. Quanto avvenuto ieri a Montecchio Emilia, nel Reggiano, è emblematico di un’emergenza nazionale: edifici scolastici pensati per un clima che non esiste più, chiamati a reggere ondate di calore sempre più anticipate. Il malore della ragazzina non è stato un episodio isolato. Alla scuola secondaria Jacopo Zannoni il malore della ragazzina non è stato un episodio isolato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuole inadeguate, afa in classe: studentessa finisce all’ospedale

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