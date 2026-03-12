Precipita dal primo piano della scuola | studentessa finisce in ospedale

Una studentessa dell'istituto alberghiero “Pertini” di Brindisi è caduta dal primo piano al piano terra attraverso il vano di un montacarichi. L’incidente è avvenuto questa mattina e la ragazza è stata trasportata in ospedale. La scuola si trova nel centro della città e si sta attendendo di conoscere le eventuali conseguenze delle ferite riportate.

L'incidente, in fase di accertamento, si è verificato stamattina presso l'istituto alberghiero di Brindisi. Possibili fratture per una minorenne. Sul posto il 118 e le Volanti BRINDISI - Momenti di apprensione all'istituto alberghiero "Pertini" di Brindisi, dove questa mattina (12 marzo 2026) una studentessa è rimasta ferita dopo essere precipitata dal primo piano al piano terra attraverso il vano di un montacarichi, facendo un volo di circa 5 metri. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:00, durante il cambio dell'ora. Dalla scuola si apprende che, per motivi ancora da accertare, la giovane è caduta attraverso un vecchio elevatore di servizio situato in un'aula del primo piano.