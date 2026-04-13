Perde il controllo del camion e finisce contro le barriere | autista finisce in ospedale

Un autista di un camion ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro le barriere di sicurezza. L'incidente si è verificato quando il mezzo ha sbandato più volte, prima di fermarsi al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’autista in ospedale. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente. La dinamica esatta è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

L'autoarticolato avrebbe sbandato più volte sul lato destro e sinistro della carreggiata, urtando contro le barriere divisorie e finendo la propria corsa al centro dell'autostrada. E' questo il resoconto dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, intervenuti verso le 9,30.🔗 Leggi su Casertanews.it Perde il controllo del camion e finisce nel fosso: due giovani trasportati in ospedaleSi conta un altro incidente stradale nel Ravennate, dopo lo scontro fra due veicoli avvenuto nella mattinata di mercoledì.