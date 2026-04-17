Si chiude il progetto Città da Leggere | un anno di attività tra cultura scuole e territorio

La lettura come strumento di crescita culturale e coesione sociale, ma anche come leva per costruire una rete diffusa e partecipata sul territorio. È questo il filo conduttore del progetto “Città da Leggere”, promosso dal Comune di Catania e al centro dell’evento conclusivo ospitato al Palazzo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

The Voynich Manuscript, Bog Bodies & The Lost Ninth Legion — Mysteries History Can't Solve

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