In alcune scuole, sono stati introdotti banchi con ombrelloni e panche all’aperto per far fronte al caldo. Alcune classi sono state allestite all’esterno, con l’obiettivo di offrire un po’ di sollievo agli studenti durante le lezioni. Sul tavolo di una docente si vedono un ventaglio e due borracce, mentre si sfoglia un manuale di letteratura. La decisione di spostare alcune attività all’aperto mira a contrastare le alte temperature nelle aule.

Sfoglia il ’Bello della letteratura’, un manuale che promette di essere coinvolgente. Sul tavolo il ventaglio della prof, due borracce. Aiutati che dio ti aiuta. E così – edifici vetusti e senza aria condizionata, aule come forni, sedi che non hanno nemmeno uno spicchio di verde – a scuola si ingegnano per affrontare l’ondata di caldo. La nuova frontiera sono le aule all’aperto, con tanto di tavoli di legno, panche e maxi ombrelloni. L’idea della dirigente scolastica Marianna Fornasiero, a capo dell’istituto Einaudi. Uno spazio all’aperto in grado di ospitare fino a tre classi. L’uovo di Colombo, ma alla fine a pensarci è stata lei. Anche se è vero che alcune scuole cortili e giardini se li sognano, oltre le finestre gettate di cemento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuole, i banchi che scottano. Ombrelloni e panche in cortile. Nascono le classi anti-caldo: "Un po’ di respiro per gli alunni"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scuole assediate dai gas di scarico. Gli alunni si riprendono le piazzeIn alcune zone della città, le scuole sono spesso circondate da veicoli con motori accesi che rilasciano gas di scarico, creando un ambiente...

Duemila alunni in meno ma gli stessi insegnanti: "Da settembre addio alle classi pollaio"A poche settimane dall'inizio del nuovo anno scolastico, le scuole si preparano a rinnovarsi.

Temi più discussi: Scuole, i banchi che scottano. Ombrelloni e panche in cortile. Nascono le classi anti-caldo: Un po’ di respiro per gli alunni; Calendario scolastico: alla primaria si torna sui banchi il 31 agosto, ma solo in Emilia Romagna. Ecco perché; Violenza tra i banchi di scuola, dalle chat d'odio contro il dirigente ai coltelli con lame di 14 centimetri, sale la preoccupazione; Scuola, in Emilia Romagna apre a fine agosto: chi torna sui banchi prima.

Scuola, maturandi addormentati sui banchi, corsa ai voti e verifiche a sorpresa: oltre il 60% degli ragazzi studia di notte a maggio - Il video x.com

Non riesco a vedere i banchi di pesci quando pesco, c'è un'aggiunta per aiutarmi a vedere i banchi? reddit

LUXURIA RACCONTA Io, che ero effemminata, ero ancora più diversa. Luxuria si racconta a Caterina BalivoUn racconto intimo e doloroso, che riporta alla luce le ferite dell’adolescenza e il peso della discriminazione vissuta tra i banchi di scuola. Vladimir Luxuria, ospite del programma televisivo La vol ... statoquotidiano.it

Mamme a scuola: a Reggio 120 donne con background internazionale fra i banchi per imparare l’italianoSi è concluso con un incontro pubblico in Sala del Tricolore l’anno scolastico 2025 – 2026 di Mamme a scuola, il progetto del Comune di Reggio Emilia in collaborazione con l’associazionismo e il mon ... nextstopreggio.it