In alcune zone della città, le scuole sono spesso circondate da veicoli con motori accesi che rilasciano gas di scarico, creando un ambiente difficile per gli studenti. Nonostante i segnali delle forze dell’ordine che indicano di rispettare le regole di sosta, alcuni automobilisti continuano a fermarsi vicino agli ingressi delle scuole, lasciando i bambini uscire o entrare. Nel frattempo, alcuni studenti documentano questa situazione riprendendo le piazze e le strade circostanti.

L’automobile si accosta al marciapiede, e, incurante dell’agente di Polizia locale che fa segno che non ci si può fermare così e che, qualche metro più avanti, si può parcheggiare, l’automobilista fa comunque scendere i bambini che devono raggiungere la scuola, e poi riparte. Scene ordinarie davanti a molte scuole bresciane, dove vige il parcheggio selvaggio, su ciclabili, marciapiedi, strisce pedonali. Anche dove ci sono i cartelli che indicherebbero le strade scolastiche, la pratica comune è di infrangere il divieto, spostando di qualche metro la transenna. Eppure, a pagarne le conseguenze sono proprio bambini e bambine, non solo per una...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuole assediate dai gas di scarico. Gli alunni si riprendono le piazze

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