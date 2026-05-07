Duemila alunni in meno ma gli stessi insegnanti | Da settembre addio alle classi pollaio

A poche settimane dall'inizio del nuovo anno scolastico, le scuole si preparano a rinnovarsi. Sono previsti meno alunni rispetto all'anno precedente, mentre il numero di insegnanti rimane invariato e molti sono già stati stabilizzati. Con questa organizzazione, si punta a ridurre le classi troppo affollate e garantire un avvio più ordinato, con quasi tutti i docenti già in cattedra e pronti a iniziare le lezioni.