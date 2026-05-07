Duemila alunni in meno ma gli stessi insegnanti | Da settembre addio alle classi pollaio
A poche settimane dall'inizio del nuovo anno scolastico, le scuole si preparano a rinnovarsi. Sono previsti meno alunni rispetto all'anno precedente, mentre il numero di insegnanti rimane invariato e molti sono già stati stabilizzati. Con questa organizzazione, si punta a ridurre le classi troppo affollate e garantire un avvio più ordinato, con quasi tutti i docenti già in cattedra e pronti a iniziare le lezioni.
Classi meno affollate, più docenti stabilizzati e un inizio del prossimo anno scolastico promettente, con tutti o quasi i prof subito in cattedra. È una fotografia in positivo quella che restituisce il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Luciano Tagliaferri. Il motivo? "Nella nostra regione, la decrescita demografica non si tradurrà in un taglio degli organici. Una bella notizia, che apre la strada al superamento delle classi pollaio e ad un miglioramento della qualità della didattica". Direttore, partiamo dalla notizia principale: gli organici. "Il numero delle cattedre a settembre resterà sostanzialmente invariato. E questo darà ossigeno alle nostre scuole.🔗 Leggi su Lanazione.it
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