In Italia, il tasso di abbandono scolastico si attesta all’8,2%, rispetto alla media europea. I nuovi edifici scolastici e i fondi destinati alla ristrutturazione di scuole italiane sono strumenti principali per ridurre la dispersione. Le risorse finanziare, provenienti da programmi nazionali e comunitari, hanno permesso interventi di miglioramento strutturale e di funzionalità degli edifici. Queste misure hanno contribuito a creare ambienti più sicuri e adeguati per gli studenti.

? Domande chiave Come influiscono i nuovi edifici scolastici sul calo della dispersione?. Quali fondi permettono di ristrutturare migliaia di scuole italiane?. Perché il miglioramento delle strutture aiuta a trattenere gli studenti?. Quante scuole restano ancora in attesa di interventi strutturali?.? In Breve Media europea per l'abbandono scolastico ferma al 9,1% secondo i dati ministeriali.. Interventi di ristrutturazione completati su 12.000 edifici scolastici su un totale di 40.000.. Investimenti combinati tra fondi nazionali e capitali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.. Correlazione tra ammodernamento infrastrutture e riduzione dispersione scolastica nelle province italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola, l’Italia batte l’UE: l’abbandono scende all’8,2%

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