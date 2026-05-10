Dispersione scolastica Puglia batte Germania | tasso di abbandono scende all' 8,6%

Da quotidianodipuglia.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i dati più recenti pubblicati dall’Istat e dalla Commissione europea, la Puglia ha registrato un tasso di dispersione scolastica dell’8,6%, risultando inferiore rispetto alla Germania. La percentuale indica il numero di studenti che abbandonano gli studi prima di completare il percorso scolastico. Questi numeri mostrano una diminuzione rispetto a precedenti rilevazioni, confermando un miglioramento nella regione rispetto ad altri paesi europei.

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Puglia meglio della Germania nella lotta alla dispersione scolastica secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat e dalla Commissione europea. A contribuire a questo risultato sono state, per gli operatori della scuola, «le diverse iniziative nazionali volte a sostenere gli studenti più fragili e a prevenire l’abbandono precoce, come i programmi Agenda Sud e Agenda Nord che hanno finanziato interventi soprattutto nelle aree a maggiore rischio educativo. E l’introduzione delle figure del docente tutor e orientatore che hanno rafforzato la personalizzazione dei percorsi scolastici e il supporto agli studenti. In questo quadro si inserisce pure il decreto Caivano».🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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