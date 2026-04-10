Scuola l’Italia batte l’Europa | abbandono scolastico in picco negativo

In Italia, nel 2025, il tasso di abbandono scolastico si è fermato all’8,2%, raggiungendo un livello inferiore rispetto alla media europea e anticipando di diversi anni gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2030. Questo dato rappresenta una diminuzione rispetto agli anni precedenti e si inserisce in un quadro di miglioramenti nel settore dell’istruzione nel paese. La riduzione degli abbandoni scolastici è stata registrata in tutte le regioni italiane.