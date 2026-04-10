Scuola l’Italia batte l’Europa | abbandono scolastico in picco negativo
In Italia, nel 2025, il tasso di abbandono scolastico si è fermato all’8,2%, raggiungendo un livello inferiore rispetto alla media europea e anticipando di diversi anni gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2030. Questo dato rappresenta una diminuzione rispetto agli anni precedenti e si inserisce in un quadro di miglioramenti nel settore dell’istruzione nel paese. La riduzione degli abbandoni scolastici è stata registrata in tutte le regioni italiane.
L’Italia ha raggiunto un traguardo educativo anticipato rispetto alle scadenze europee, con il tasso di abbandono scolastico che nel 2025 si è attestato all’8,2%, segnando un netto distacco dagli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 dell’Unione Europea. Questo dato, che scende ulteriormente al 6,7% se isoliamo gli studenti di nazionalità italiana, evidenzia una traiettoria di miglioramento costante rispetto alla criticità registrata nel 2020, quando la dispersione aveva toccato il 14,2%, mancando il target UE prefissato al 10%. Il percorso statistico dal declino al superamento dei target europei. Analizzando l’andamento degli ultimi anni, emerge una parabola ascendente che vede il sistema formativo nazionale invertire completamente la rotta negativa degli anni passati. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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