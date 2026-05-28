Scuola il libro resiste all’IA | cresce la didattica digitale ma resta centrale il manuale

La scuola sta integrando strumenti digitali, con un aumento della didattica online e delle risorse digitali. Tuttavia, il manuale cartaceo rimane ancora un elemento centrale nel percorso di formazione. La transizione verso metodi digitali è in corso, ma il testo tradizionale continua a essere utilizzato nelle attività scolastiche. La presenza di materiali cartacei e digitali coesiste in modo crescente, senza che uno sostituisca completamente l’altro.

Roma, 28 maggio 2026 – La scuola volta pagina. E lo fa adottando in modo progressivo strumenti digitali. Oggi quasi il 96% dei libri scolastici adottati segue la cosiddetta “modalità mista”: libro cartaceo accompagnato da contenuti digitali integrativi senza costi aggiuntivi. I libri di testo sono il primo strumento utilizzato per preparare e sviluppare le lezioni in aula (99%) e rimangono il riferimento principale anche per lo studio a casa (81%). Parallelamente però cresce il ricorso all'IA: il 74% degli insegnanti dichiara infatti di utilizzare strumenti basati sull'Intelligenza artificiale per predisporre materiali didattici. È il quadro... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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