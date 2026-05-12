Nuovi Giochi della Gioventù finale nazionale a Roma dal 26 al 29 maggio | iscrizioni entro il 13 maggio

Da orizzontescuola.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con nota dell’11 maggio 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni organizzative relative alla manifestazione nazionale conclusiva dei “Nuovi Giochi della Gioventù” per l’anno scolastico 20252026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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