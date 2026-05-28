Scuola e imprese fanno rete alle Capezzine | concluso il percorso Formazione al Vegni

Da arezzonotizie.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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240 studenti del triennio, 13 classi, tre indirizzi e una rete di imprese, enti formativi e associazioni del territorio. Si è svolto oggi, nell’Aula Magna “Domenico Petracca” dell’Isis “Angelo Vegni” - Capezzine, il convegno conclusivo del progetto “Fav - Formazione al Vegni”, cofinanziato dal. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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