Scuola e imprese fanno rete alle Capezzine | concluso il percorso Formazione al Vegni

240 studenti del triennio, 13 classi, tre indirizzi e una rete di imprese, enti formativi e associazioni del territorio. Si è svolto oggi, nell’Aula Magna “Domenico Petracca” dell’Isis “Angelo Vegni” - Capezzine, il convegno conclusivo del progetto “Fav - Formazione al Vegni”, cofinanziato dal. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Diventare grandi fuori dalla famiglia: a Lanciano istituzioni, scuola e imprese fanno rete per i “care leavers”

Formazione professionale, accordo tra Regione, imprese e costruttori: "Formazione più vicina alle aziende"Una nuova intesa tra Regione, imprese e costruttori mira a rendere la formazione professionale più vicina alle esigenze delle aziende.

Temi più discussi: Scuola e aziende fanno squadra. Ecco il progetto di Confartigianato; Scuola e imprese a confronto: al CIOFS-FP di Varese l'orientamento si fa in sinergia con il territorio; Premiati i vincitori del progetto TU SEI; Il futuro della Manifattura (e del Gruppo Paglieri) passa dai giovani.

Il Back to the Future Lab del Mattei offre ai giovani strumenti adeguati alle sfide del digitale e rafforza il legame tra scuola, imprese e territorio. Così @MarioAnzil a Latisana tinyurl.com/ypf3hxc2 x.com

Scuola e aziende fanno squadra. Ecco il progetto di ConfartigianatoLavoro, allarme personale introvabile, nasce l’Albo delle imprese per gli studenti: le opportunità Servono competenze concrete e professionisti preparati. Così il Casentino investe sui giovani. msn.com

In provincia di Arezzo personale introvabile per 6 imprese su 10. Confartigianato e Isis Fermi rafforzano il ponte tra scuola e lavoroNasce l’Albo delle imprese del Casentino aderenti al progetto di Apprendistato Duale per permettere ai ragazzi di studiare e lavorare contemporaneamente ... lanazione.it