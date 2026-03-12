Formazione professionale accordo tra Regione imprese e costruttori | Formazione più vicina alle aziende

Una nuova intesa tra Regione, imprese e costruttori mira a rendere la formazione professionale più vicina alle esigenze delle aziende. L’accordo coinvolge tecnici amministrativi, professionisti dell’edilizia, esperti di meccanica e impiantistica, oltre a figure specializzate nel web e nel marketing. L’obiettivo è favorire percorsi formativi più pratici e in linea con le richieste del mercato del lavoro.

Intesa tra il governo siciliano, Confindustria e Ance per orientare i corsi professionali verso i profili tecnici più richiesti dal mercato Tecnici amministrativi, professionisti dell’edilizia, specialisti della meccanica e dell’impiantistica, ma anche figure legate al web e al marketing. Sono alcune delle professionalità oggi più richieste dal mercato del lavoro in Sicilia e proprio per rispondere a queste esigenze la Regione ha firmato un nuovo protocollo d’intesa con il mondo delle imprese. L’accordo è stato sottoscritto a Palazzo d’Orléans dal presidente della Regione Renato Schifani insieme ai vertici regionali di Confindustria e Ance, Diego Bivona e Salvatore Russo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

L'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha notificato il decreto che assegna un milione e 770 mila euro per i lavori - facebook.com facebook