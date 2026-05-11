Diventare grandi fuori dalla famiglia | a Lanciano istituzioni scuola e imprese fanno rete per i care leavers
Fare rete attorno ai “care leavers”, ragazzi che diventano maggiorenni fuori dalla famiglia d'origine. È questo l’obiettivo del tavolo istituzionale “Insieme facciamo grandi cose”, organizzato dall’Ambito distrettuale sociale n. 11, con capofila il Comune di Lanciano, all’interno del programma.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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