Scuola casertana premiata nel concorso nazionale Scrittori di Classe - A Scuola di Talento

La classe 3D della scuola primaria Iac “Uccella” di Santa Maria Capua Vetere ha vinto il premio nel concorso nazionale

Con il racconto "Destiny e il dono dei colori" la classe 3D della Primaria dell'Iac "Uccella" ha conquistato l'ambito riconoscimento Il concorso di scrittura creativa, che coinvolge scuole Primarie e Secondarie di primo grado in tutta Italia e che quest'anno porta il titolo "A scuola di Talento", ha scelto il cinema come tema centrale dell'edizione. Le classi partecipanti sono state invitate a mettersi alla prova con la creazione di un vero soggetto cinematografico, trasformando le loro idee in brevi storie pensate per diventare film. Gli studenti hanno preso ispirazione da alcuni dei personaggi Disney e Pixar in un percorso che li...

