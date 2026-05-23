L’Istituto Vergani Navarra conquista il ‘Premio Estense Scuola’ | premiata la creatività e l’originalità degli elaborati

L’Istituto Vergani Navarra di Ferrara ha vinto la 31esima edizione del ‘Premio Estense Scuola’ con l’elaborato intitolato ‘Passionarnost - L’enigma del noi’. La giuria ha premiato la creatività e l’originalità del lavoro presentato dagli studenti. La cerimonia di premiazione si è svolta recentemente, senza ulteriori dettagli sui criteri di valutazione o sui partecipanti.

È l’Istituto Vergani Navarra di Ferrara, con il lavoro ‘Passionarnost - L’enigma del noi’, il vincitore della 31esima edizione del ‘Premio Estense Scuola’. Al secondo posto si è classificato l’Istituto Luigi Einaudi con ‘Il rumore del silenzio’, mentre sul terzo gradino del podio ex aequo sono. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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