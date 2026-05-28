Scritte per la remigrazione e slogan nazifascisti in zona Trieste Blasi Avs | Non ci faremo intimidire

Nella zona di Trieste, sono state trovate scritte con slogan nazifascisti e xenofobi sotto l’abitazione di un attivista di sinistra. Le forze dell’ordine sospettano che siano stati i militanti del movimento Blocco Studentesco a realizzare le scritte. L’attivista ha dichiarato di non lasciarsi intimidire. Le scritte si riferiscono alla “remigrazione” e contengono messaggi di propaganda fascista. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Slogan fascisti e xenofobi sono comparsi nella notte sotto casa di un attivista di sinistra. Le accuse puntano su militanti di Blocco Studentesco. Luca Blasi: "Gesto intimidatorio. Episodio grave". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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