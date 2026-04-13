Famiglia bosco a Vasto scritte contro assistenti sociali | Sequestrano i bimbi Il sindaco | Frutto di odio

A Vasto sono state scritte frasi offensive contro giudici e assistenti sociali, accusati di aver separato una famiglia che viveva nel bosco. Le scritte riportano frasi come

A Vasto compaiono scritte contro giudici e assistenti sociali ritenuti responsabili di aver separato “famiglia nel bosco”. A Fanpage.it il sindaco di Vasto spiega: "Se state emesse delle ordinanze ci saranno dei motivi e si rispettano". Intanto Catherine Birmingham non vedrà i figli nel giorno del suo compleanno.🔗 Leggi su Fanpage.it

Famiglia nel bosco, scritte contro giudici e assistenti sociali a Vasto: "Bimbi strappati, crimine nazista"A Vasto, in vari punti della città, sono apparse scritte contro giudici e assistenti sociali in riferimento al caso della famiglia nel bosco.

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