A Montecitorio, è stata posizionata una poltrona in ricordo di Matteotti, simbolo di un vuoto politico e ipocrisia. La seduta, visibile durante le ultime cerimonie, richiama la figura del deputato scomparso nel 1924. La scelta di usare lo scranno come simbolo ha suscitato reazioni diverse tra i presenti, alcuni riconoscendo il gesto come un richiamo storico, altri criticando l’uso politico di un simbolo. La poltrona rimarrà esposta per alcuni giorni.

Roma, 28 mag – La recente messinscena a Montecitorio, con l’ostentazione dello scranno numero 14 lasciato vuoto e lo scoprimento dell’ennesima targa bronzea in memoria di Giacomo Matteotti e del famigerato discorso pronunciato il 30 maggio 1927 rappresenta il perfetto distillato della fuffa buonista e della retorica d’accatto di cui si nutre l’antifascismo militante da oltre ottant’anni. La narrazione progressista. Un’operazione di pura cosmesi liturgica, utile solo a una classe politica senza identità per continuare a speculare sulle macerie del Fascismo, accusando gli altri di nostalgismo e facendo del loro “torcicollo” il loro pane quotidiano per sopperire all’incapacità di avere una visione nel futuro. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Scranno 14, una poltrona in ricordo di Matteotti per celebrare il vuoto politico (e l’ipocrisia)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Ritirato” lo scranno 14 di Matteotti. Nessuno siederà mai più al suo posto alla Camera. Il Pd: “Banchi FdI vuoti, una vergogna”

Camera, targa sullo scranno 14: il tributo a Matteotti a 100 anni dal fattoLo scranno 14 in Parlamento resterà vuoto per ricordare il 100° anniversario dell’assassinio di Matteotti.

Si parla di: Quello scranno vuoto dedicato a Matteotti.

Matteotti, lo scranno della memoria e della polemica: tante assenze. Romeo (Pd): Patrimonio di tuttiROVIGO - Da ieri lo scranno numero 14 della Camera dei deputati a Montecitorio non appartiene più a nessuno. O meglio, appartiene per sempre a Giacomo Matteotti. È il banco all'estrema sinistra della ... ilgazzettino.it

Camera dei Deputati, scoperta targa in memoria di Matteotti su quello che fu il suo scrannoLa scelta di porre una targa e onorare per sempre lo scranno 14 conservandolo vuoto per sempre è un’iniziativa lodevole che trova un solo esempio in Europa: la poltrona 585 dell’emiciclo dell’Assemblé ... lastampa.it