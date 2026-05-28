Scranno 14 una poltrona in ricordo di Matteotti per celebrare il vuoto politico e l’ipocrisia

Da ilprimatonazionale.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Montecitorio, è stata posizionata una poltrona in ricordo di Matteotti, simbolo di un vuoto politico e ipocrisia. La seduta, visibile durante le ultime cerimonie, richiama la figura del deputato scomparso nel 1924. La scelta di usare lo scranno come simbolo ha suscitato reazioni diverse tra i presenti, alcuni riconoscendo il gesto come un richiamo storico, altri criticando l’uso politico di un simbolo. La poltrona rimarrà esposta per alcuni giorni.

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Roma, 28 mag – La recente messinscena a Montecitorio, con l’ostentazione dello scranno numero 14 lasciato vuoto e lo scoprimento dell’ennesima targa bronzea in memoria di Giacomo Matteotti e del famigerato discorso pronunciato il 30 maggio 1927 rappresenta il perfetto distillato della fuffa buonista e della retorica d’accatto di cui si nutre l’antifascismo militante da oltre ottant’anni. La narrazione progressista. Un’operazione di pura cosmesi liturgica, utile solo a una classe politica senza identità per continuare a speculare sulle macerie del Fascismo, accusando gli altri di nostalgismo e facendo del loro “torcicollo” il loro pane quotidiano per sopperire all’incapacità di avere una visione nel futuro. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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