Lo scranno 14 in Parlamento resterà vuoto per ricordare il 100° anniversario dell’assassinio di Matteotti. La decisione è stata presa senza la presenza di rappresentanti di Fratelli d’Italia, che sono stati criticati per questa scelta. La targa posizionata sull’angolo dello scranno rende omaggio alla figura di Matteotti e al suo sacrificio. La commemorazione si è svolta senza interventi dei membri del partito, lasciando aperta la discussione sulla loro assenza.

? Domande chiave Perché lo scranno 14 rimarrà per sempre vuoto?. Chi ha criticato l'assenza dei rappresentanti di Fratelli d'Italia?. Come hanno reagito i parlamentari alla cerimonia in Aula?. Quali conseguenze politiche ha generato questo atto istituzionale?.? In Breve Lorenzo Fontana sottolinea il valore del sacrificio di Matteotti contro la deriva autoritaria.. Arturo Scotto e Luana Zanella criticano l'assenza dei deputati di Fratelli d'Italia.. Lo scranno 14 rimarrà vuoto per preservare il simbolo della sovranità popolare.. Il discorso del 30 maggio 1924 denunciava le violenze delle squadre fasciste.. Nella Camera dei Deputati di Roma, stamane 27 maggio 2026, è stata affissa una targa commemorativa sullo scranno 14 per onorare la memoria del deputato socialista Giacomo Matteotti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camera, targa sullo scranno 14: il tributo a Matteotti a 100 anni dal fatto

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