Lo scranno 14 di Matteotti è stato ritirato e non sarà più occupato alla Camera. Il Partito Democratico ha commentato che i banchi di FdI rimasti vuoti rappresentano una vergogna. La decisione riguarda il posizionamento di quel seggio, che ora resterà vuoto, senza più assegnatari. La notizia si inserisce in un contesto di tensioni politiche, con alcuni esponenti che definiscono questa scelta come una forma di protesta.

Roma, 27 maggio 2026 – Il paragone non scandalizzi ma sarà un po’ come quando le società sportive ritirano la maglia di un grande campione del passato (così ad esempio è successo alla numero 10 di Maradona al Napoli ): da quel momento nessuno nel club potrà più giocare indossando quel numero in futuro. Così accadrà con lo scranno parlamentare appartenuto al deputato Giacomo Matteotti, ucciso da una spedizione punitiva fascista nel 1924. Lo scranno 14, da cui pronuncio il noto discorso a difesa della democrazia che gli costò la “condanna a morte” da parte del fascismo, sarà per sempre suo e non sarà occupato da altri deputati in futuro. https:www. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Ritirato” lo scranno 14 di Matteotti. Nessuno siederà mai più al suo posto alla Camera. Il Pd: “Banchi FdI vuoti, una vergogna”

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