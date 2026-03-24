Gino Paoli, noto cantautore italiano, è deceduto all’età di 91 anni. La sua scomparsa è stata annunciata durante un evento pubblico in un’Aula Magna affollata, dove sono intervenuti amici e colleghi. Ornella Vanoni ha ricordato l’artista parlando di come il loro incontro abbia influito sulla sua vita e ha raccontato di avergli chiesto una canzone quando erano giovani.

Gino Paoli se n’è andato all’età di 91 anni. Così, ricevendo in una affollata Aula Magna della Statale di Milano, la laurea honoris causa magistrale in Musica, Culture, Media e Performance, Ornella Vanoni, morta pochi mesi fa, ricordava il suo incontro con il cantautore descrivendolo come un momento che le ha cambiato la vita. “Vedendo un ragazzo bruttino che suonava malino, gli ho detto ‘mi scriveresti una canzone?’, lui mi ha detto sì, ed era Paoli”, raccontò Vanoni ricevendo la laurea. In platea ad applaudirla numerosi studenti ma anche amici tra cui Mahmood, Samuele Bersani, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Mario Lavezzi e Liliana Segre. L'articolo Gino Paoli morto, l’elogio di Ornella Vanoni: “La mia vita è cambiata incontrandolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gino Paoli morto, l’elogio di Ornella Vanoni: “La mia vita è cambiata incontrandolo. Era un ragazzo bruttino e gli ho detto ‘mi scriveresti una canzone?'”

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Morta Ornella Vanoni: La mia vita è cambiata incontrando Gino Paoli

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Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com