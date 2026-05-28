Mario Sechi racconta la mia nuova vita sotto scorta
Il direttore di Libero ha annunciato di vivere sotto scorta, spiegando che gli è stato detto di essere messo sotto tutela. Ha riferito di aver ricevuto questa comunicazione durante un incontro, senza ulteriori dettagli sulle ragioni o le minacce specifiche. La decisione di adottare misure di sicurezza si basa su valutazioni delle autorità, che hanno deciso di intervenire per garantire la sua incolumità. La notizia è stata condivisa tramite un'intervista rilasciata dal giornalista.
AGI - "Devo metterti sotto tutela". Comincia cosi' il racconto del direttore di Libero ed ex direttore dell'AGI, Mario Sechi, nel suo editoriale in cui ricostruisce il momento in cui il prefetto Claudio Sgaraglia gli comunica la decisione di assegnargli la scorta in seguito alle minacce ricevute dagli anarco-insurrezionalisti. Il dialogo con il prefetto e il questore di Milano. "Non voglio la scorta, non l'ho mai chiesta", prova a opporsi Sechi. Ma la risposta del prefetto è netta: "Non puoi decidere tu, è necessario". Poco dopo, racconta Sechi, arriva a casa il questore Bruno Megale insieme al coordinatore delle scorte. Anche in quel caso insiste sul proprio "manifesto di liberta'" ma il questore gli conferma che si tratta di "una minaccia diretta sulla tua persona". 🔗 Leggi su Agi.it
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