mario sechi racconta la mia nuova vita sotto scorta

Notizia in breve

Il direttore di Libero ha annunciato di vivere sotto scorta, spiegando che gli è stato detto di essere messo sotto tutela. Ha riferito di aver ricevuto questa comunicazione durante un incontro, senza ulteriori dettagli sulle ragioni o le minacce specifiche. La decisione di adottare misure di sicurezza si basa su valutazioni delle autorità, che hanno deciso di intervenire per garantire la sua incolumità. La notizia è stata condivisa tramite un'intervista rilasciata dal giornalista.