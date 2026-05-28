Il direttore di Libero, Mario Sechi, è stato messo sotto protezione a causa di minacce di morte ricevute dagli anarchici. La decisione si aggiunge a quella già presa per il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, entrambi minacciati dopo aver pubblicato editoriali riguardanti Mercogliano-Ardizzone. Le misure di sicurezza sono state adottate in seguito alle comunicazioni di minaccia, senza ulteriori dettagli sulla natura delle intimidazioni.

La scorta al direttore di Libero Mario Sechi si aggiunge a quella già disposta per Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, sempre per lo stesso motivo. Va sottolineato come la scorta venga pagata dai contribuenti, mentre nessun dispositivo di sicurezza viene affidato a chi viene minacciato di morte pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Scorta al direttore di Libero Mario Sechi, minacce di morte dagli Anarchici dopo editoriali su Mercogliano-Ardizzone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL DIRETTORE DI LIBERO MARIO SECHI FINISCE SOTTO SCORTA. ECCO PERCHE

Notizie e thread social correlati

Mario Sechi direttore di Libero Quotidiano sotto tutela dopo le minacce degli anarchici, solidarietà di MeloniIl direttore di Libero Quotidiano è stato posto sotto tutela a causa delle minacce ricevute da gruppi anarchici.

Le minacce di morte al direttore di Libero Mario SechiIl direttore di Libero, Mario Sechi, è stato messo sotto scorta dalla questura di Milano.

Temi più discussi: Sechi sotto scorta, 'dagli anarchici minacce serie e concrete'; Il giornalista Mario Sechi sotto tutela dopo le minacce dagli anarchici. Meloni: Condanna verso l'odio politico; Mario Sechi sotto tutela per le minacce degli anarchici; Le minacce di morte al direttore di Libero Mario Sechi.

Le merde #anarchiche continuano a meritarsi la fama di violenti e assassini che hanno sempre avuto dalla loro nascita a oggi. 150 anni di assassini attentati e violenze per una ideologia assurda. #Cospito #Sechi x.com

Scorta al direttore di Libero Mario Sechi dopo le minacce di morte dagli anarchiciIl direttore di Libero, Mario Sechi, è sotto tutela in quanto bersaglio di minacce provenienti dall'area anarco-insurrezionalista. Minacce arrivate in relazione ad alcuni editoriali scritti da Sechi ... tg24.sky.it

Perché Mario Sechi è sotto scorta, la reazione dopo le minacce di morte: Mia moglie e mia figlia increduleIn un editoriale su Libero Quotidiano, Mario Sechi racconta l'esperienza di essere messo sotto scorta per le minacce ricevute dagli anarchici ... virgilio.it