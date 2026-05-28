Scoprire la stazione dei carabinieri di Carpi la visita degli alunni della primaria ' Fanti'

Ieri mattina, mercoledì 27 maggio, una cinquantina di alunni delle classi 3ª A, B e C della scuola primaria "Manfredo Fanti" di Carpi, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno fatto visita alla caserma di via Carlo Sigonio, sede della Compagnia e della Stazione Carabinieri di Carpi.Accolti dal. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Aveva 32 anni e l’idea gli venne in una stazione dei treni. Nel 1934 Allen Lane, futuro fondatore di Penguin Books (oggi una delle case editrici più famose e importanti del mondo), stava tornando a Londra dopo aver fatto visita ad Agatha Christie nel Devon. Al x.com

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