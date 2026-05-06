Colleferro Una interessante visita degli alunni della scuola primaria Flora Barchiesi alla fattoria didattica Valle Reale di Arpino
Gli studenti della scuola primaria “Flora Barchiesi” hanno visitato la fattoria didattica “Valle Reale” di Arpino. La visita fa parte di un'iniziativa promossa da diverse associazioni locali, tra cui Pro Loco, Unitre, Plastic Free, Cai e Fema. Questi gruppi organizzano periodicamente uscite educative e attività di sensibilizzazione per le giovani generazioni. La giornata ha previsto momenti di approfondimento e interazione con le realtà agricole del territorio.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Ancora una volta le Associazioni Pro Loco Colleferro, Unitre Colleferro Oltre Il Ponte, Plastic Free, Cai Colleferro, Fema L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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