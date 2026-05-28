Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri dopo aver scoperto un mattatoio clandestino in terreni agricoli a Trodica. Gli agenti hanno trovato i sospetti mentre erano presenti durante l’abbattimento di pecore e capre senza autorizzazioni legali e in violazione delle norme sul benessere animale. L’operazione ha portato alla denuncia degli individui coinvolti.

Morrovalle, 28 maggio 2026 – Sono stati sorpresi dai carabinieri, in alcuni terreni agricoli nella frazione di Trodica, mentre erano intenti ad abbattere pecore e capre in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge e violando brutalmente le normative sul benessere animale. A finire nei guai due macedoni, un albanese e un romeno, di età compresa tra i 32 e i 62 anni, tutti residenti a Morrovalle. Sono stati denunciati dai carabinieri, che hanno scoperto questo mattatoio clandestino. Il blitz è avvenuto ieri, durante un normale servizio di controllo del territorio. L'ispezione dell'area ha permesso di scoprire una vera e propria attività di macellazione clandestina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scoperto mattatoio clandestino, quattro denunciati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Distributore clandestino a Lodi: 5mila litri di gasolio sequestrati e 4 denunciatiA Lodi, nella periferia della città, è stato scoperto e sequestrato un distributore clandestino di carburante all’interno di un capannone semi...

Villa Santa Lucia, scoperto arsenale clandestino in casa, un arrestoNella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno scoperto un arsenale clandestino all’interno di un’abitazione privata.