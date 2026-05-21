Distributore clandestino a Lodi | 5mila litri di gasolio sequestrati e 4 denunciati
A Lodi, nella periferia della città, è stato scoperto e sequestrato un distributore clandestino di carburante all’interno di un capannone semi abbandonato. Durante le operazioni delle forze di polizia, sono stati trovati circa 5.000 litri di gasolio che venivano distribuiti senza alcuna autorizzazione. Quattro persone sono state denunciate per aver gestito questa attività illegale, praticata in violazione delle norme di sicurezza antincendio e regolamentazioni specifiche del settore.
Lodi, 21 maggio 2026 – Un distributore clandestino di carburante, allestito in totale spregio delle norme antincendio, è stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza in un capannone semi abbandonato alla periferia di Lodi. I finanzieri del Gruppo Lodi hanno apposto i sigilli a quattro grandi cisterne (da sette metri cubi ciascuna) contenenti oltre 5.000 litri di gasolio da autotrazione. L'impianto abusivo veniva utilizzato da quattro aziende di trasporto merci, gestite da cittadini extracomunitari con sede nello stesso stabile, per fare rifornimento ai propri camion. I serbatoi, secondo le indagini della Gdf, non rispettavano le distanze minime di legge, esponendo l'intera area a gravissimi rischi di esplosione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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