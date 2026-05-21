Distributore clandestino a Lodi | 5mila litri di gasolio sequestrati e 4 denunciati

A Lodi, nella periferia della città, è stato scoperto e sequestrato un distributore clandestino di carburante all’interno di un capannone semi abbandonato. Durante le operazioni delle forze di polizia, sono stati trovati circa 5.000 litri di gasolio che venivano distribuiti senza alcuna autorizzazione. Quattro persone sono state denunciate per aver gestito questa attività illegale, praticata in violazione delle norme di sicurezza antincendio e regolamentazioni specifiche del settore.

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