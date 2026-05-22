Villa Santa Lucia scoperto arsenale clandestino in casa un arresto

Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno scoperto un arsenale clandestino all’interno di un’abitazione privata. L’operazione ha portato all’arresto di una persona coinvolta. L’arsenale trovato è costituito da vari ordigni rudimentali, alcuni potenzialmente pericolosi, ma non si sono verificati incidenti durante le operazioni di perquisizione. La scoperta si inserisce in un’indagine più ampia riguardante attività illecite, anche se i dettagli sui motivi specifici dell’operazione non sono stati resi noti.

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