Villa Santa Lucia scoperto arsenale clandestino in casa un arresto
Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno scoperto un arsenale clandestino all’interno di un’abitazione privata. L’operazione ha portato all’arresto di una persona coinvolta. L’arsenale trovato è costituito da vari ordigni rudimentali, alcuni potenzialmente pericolosi, ma non si sono verificati incidenti durante le operazioni di perquisizione. La scoperta si inserisce in un’indagine più ampia riguardante attività illecite, anche se i dettagli sui motivi specifici dell’operazione non sono stati resi noti.
Un arsenale rudimentale, ma potenzialmente letale, è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione privata. È quanto emerso da un'operazione condotta nei giorni scorsi dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cassino, che ha portato all'arresto in flagranza di reato di un 54enne residente a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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