Scontro tra auto e motocicletta Ragazzo a Torrette in eliambulanza

Da ilrestodelcarlino.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un motociclista di 26 anni è stato trasportato in eliambulanza dopo uno scontro tra auto e moto all’incrocio per l’abbazia di San Claudio, a Corridonia. L’incidente è avvenuto quando il motociclista è stato sbalzato a terra, finendo a circa venti metri di distanza. La collisione è avvenuta all’altezza di un incrocio e ha coinvolto anche un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Violento scontro tra un’auto e una moto all’altezza dell’incrocio per l’abbazia di San Claudio, a Corridonia: un motociclista 26enne è finitoa terra dopo essere stato sbalzato per una ventina di metri. L’incidente è avvenuto ieri, poco prima delle 14, lungo la strada provinciale 485, all’altezza dell’incrocio con la traversa che conduce a San Claudio. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Corridonia, un suv Dr e una moto si sono scontrati. In sella alla moto, una Bmw, c’era un 26enne che vive a Monte San Giusto diretto a Piediripa, dove lavora come operaio in una ditta. Il ragazzo si sarebbe trovato all’improvviso l’auto davanti, usicita dalla traversa dell’abbazia; è stato sbalzato di una ventina di metri finendo contro un’auto che passava lì in quel momento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

scontro tra auto e motocicletta ragazzo a torrette in eliambulanza
© Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra auto e motocicletta. Ragazzo a Torrette in eliambulanza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Scontro tra auto e scooter a Torrette di Mercogliano: un feritoA Torrette di Mercogliano si è verificato un incidente stradale tra un’auto e uno scooter.

Scontro tra auto e moto a Coli: un ferito in eliambulanza a ParmaUn incidente tra auto e moto si è verificato poco prima di mezzogiorno in località Agnelli di Coli.

Temi più discussi: Scontro tra auto e moto a Coli: un ferito in eliambulanza a Parma; Scontro tra un’auto e una moto a Capriolo, muore 24enne di Palosco; Scontro tra auto e moto: ferito motociclista; Scontro tra auto e moto in via Montegge, ferito un motociclista.

scontro tra auto eIncidente a Biban di Carbonera: due feriti nello scontro tra auto e motoIncidente a Biban di Carbonera: auto contro moto in via degli Alpini, due persone ferite e soccorse dal SUEM 118. nordest24.it

scontro tra auto eScontro frontale tra due auto. Tre donne in ospedale, una è graveTre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all’altezza della zona di Cittadella-Borzano nel comune di Albinea. È successo poco prima delle 15 di ieri pomeriggio. Due auto si ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web