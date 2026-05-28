Un motociclista di 26 anni è stato trasportato in eliambulanza dopo uno scontro tra auto e moto all’incrocio per l’abbazia di San Claudio, a Corridonia. L’incidente è avvenuto quando il motociclista è stato sbalzato a terra, finendo a circa venti metri di distanza. La collisione è avvenuta all’altezza di un incrocio e ha coinvolto anche un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Violento scontro tra un’auto e una moto all’altezza dell’incrocio per l’abbazia di San Claudio, a Corridonia: un motociclista 26enne è finitoa terra dopo essere stato sbalzato per una ventina di metri. L’incidente è avvenuto ieri, poco prima delle 14, lungo la strada provinciale 485, all’altezza dell’incrocio con la traversa che conduce a San Claudio. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Corridonia, un suv Dr e una moto si sono scontrati. In sella alla moto, una Bmw, c’era un 26enne che vive a Monte San Giusto diretto a Piediripa, dove lavora come operaio in una ditta. Il ragazzo si sarebbe trovato all’improvviso l’auto davanti, usicita dalla traversa dell’abbazia; è stato sbalzato di una ventina di metri finendo contro un’auto che passava lì in quel momento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra auto e motocicletta. Ragazzo a Torrette in eliambulanza

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