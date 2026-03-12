Scontro tra auto e scooter a Torrette di Mercogliano | un ferito

A Torrette di Mercogliano si è verificato un incidente stradale tra un’auto e uno scooter. Nell’incidente, il conducente dello scooter è rimasto ferito e ha ricevuto assistenza medica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare i primi soccorsi e gestire la situazione. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Un incidente stradale si è verificato a Torrette di Mercogliano, nel territorio dell'Avellinese. Coinvolti un'automobile e uno scooter, il cui conducente ha riportato ferite in seguito all'impatto. Sul luogo del sinistro sono intervenute due pattuglie della Polizia Municipale di Mercogliano, che hanno provveduto ai rilievi del caso e alla gestione della viabilità nella zona interessata. La dinamica del fatto è al vaglio delle autorità.