Scontro tra auto e moto a Coli | un ferito in eliambulanza a Parma

Un incidente tra auto e moto si è verificato poco prima di mezzogiorno in località Agnelli di Coli. Un ferito è stato trasportato in eliambulanza a Parma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello scontro o sulle condizioni della persona ferita.

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, poco prima di mezzogiorno, in località Agnelli di Coli. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate lungo la Strada Provinciale 57, in un impatto che ha avuto pesanti conseguenze per il motociclista.Immediata la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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