Incidente sulla Flaminia scontro tra tre auto Gravi due donne una elitrasportata in ospedale
Lunedì 13 aprile si è verificato un incidente sulla Flaminia, nella zona di Castelnuovo di Porto, con coinvolgimento di tre vetture. Due donne sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in ospedale, una delle quali tramite elicottero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza.
Incidente sulla Flaminia, dove si è verificato uno scontro tra tre auto. Il sinistro stradale è avvenuto lunedì 13 aprile nella zona di Castelnuovo di Porto. Gravi due donne, una delle quali è stata elitrasportata in ospedale.I fatti sono accaduti intorno alle 14. Nell'impatto sono rimaste.🔗 Leggi su Romatoday.it
Incidente frontale tra due auto: sei persone ferite, una elitrasportata in ospedale Strada chiusa per oreROSOLINA (ROVIGO) - Incidente frontale tra due auto: è accaduto alle 15 di oggi, domenica 5 aprile a Rosolina, lungo la strada provinciale 65.
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