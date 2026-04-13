Incidente sulla Flaminia scontro tra tre auto Gravi due donne una elitrasportata in ospedale

Lunedì 13 aprile si è verificato un incidente sulla Flaminia, nella zona di Castelnuovo di Porto, con coinvolgimento di tre vetture. Due donne sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in ospedale, una delle quali tramite elicottero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza.