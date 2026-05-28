In Consiglio Comunale a Ferrara, la discussione si è trasformata in caos dopo che un documento privato è stato diffuso pubblicamente. Un consigliere ha presentato una denuncia alla magistratura, accusando un collega di aver causato il disagio. La tensione tra i presenti è salita, con insulti e proteste che hanno interrotto la seduta. La vicenda è ora al centro di un’indagine ufficiale.

? Punti chiave Come può un documento privato scatenare una denuncia alla magistratura?. Chi ha causato il caos tra le poltrone del Consiglio Comunale?. Perché il sindaco ha lasciato l'aula proprio durante la discussione?. Quali conseguenze avrà l'incidente dell'assessora sulla gestione della giunta?.? In Breve Assessore Savini coinvolta in incidente stradale con esito positivo ai test alcolici.. Stefano Vita Finzi Zalman gestisce delegazioni assessoria dopo le dimissioni della Savini.. Leonardo Fiorentini e Anna Chiappini guidano la protesta e la mozione di sfiducia.. Il PD abbandona l'aula del Consiglio Comunale di Ferrara in segno di protesta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrara, caos in Consiglio: Anselmo denuncia il gesto di Fabbri

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