Scontro auto – moto | un giovane centauro finisce in ospedale

Un giovane centauro è rimasto ferito in un incidente avvenuto questa mattina ad Arco, nell’Alto Garda trentino. Lo scontro tra un’auto e una moto si è verificato tra via San Giorgio e via Monte Brione, intorno alle 8:30. La moto è stata coinvolta in un impatto violento, che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Il centauro è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Mattinata di paura quella vissuta oggi, giovedì 28 maggio, nelle zone dell’Alto Garda trentino. Più precisamente ad Arco dove, tra via San Giorgio e via Monte Brione, intorno alle 8:30 si è verificato un violento schianto.Paura per il motociclistaA essere coinvolte sono state un’auto e una moto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Scontro tra auto e moto nel Napoletano, muore centauro di 31 anni

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