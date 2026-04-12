Incidente a Salerno tra auto e moto | centauro finisce in ospedale

Ieri sera a Salerno si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. L'impatto violento ha coinvolto i due veicoli, causando il ferimento del centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il motociclista in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire, mentre le forze dell'ordine stanno svolgendo le verifiche del caso.

Incidente stradale a Salerno, ieri sera: una moto ed un'auto, per cause da accertare, si sono violentemente scontrate. Ad avere la peggio, il centauro che, dopo lo scontro, è stato sbalzato violentemente sull’asfalto, mentre il conducente dell’auto sarebbe fuggito, senza prestare soccorso.Il.🔗 Leggi su Salernotoday.it Mantova, incidente tra auto e moto sull’Ostigliese: centauro 32enne morto in ospedale. Ferito il passeggeroMantova, 8 aprile 2026 – Non ce l'ha fatta il 32enne rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio, martedì 7 aprile, poco prima... Scontro auto-moto, centauro finisce in ospedaleIncidente sulle strade di Struppa, dove un'auto e una moto si sono scontrate per motivi da chiarire.