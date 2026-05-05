Nella serata di lunedì 4 maggio, a Pescara, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto in viale Nazionale Adriatica Nord, all'incrocio con via Cadorna. La collisione ha coinvolto un motociclista e un conducente di un’auto, con quest’ultimo coinvolto nell’incidente. Il centauro è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La polizia si è recata sul luogo per i rilievi e chiarimenti sulla dinamica.

Un incidente stradale si è verificato a Pescara nella serata di lunedì 4 maggio.A scontrarsi in viale Nazionale Adriatica Nord, incrocio con via Cadorna, sono stati una moto e un'automobile.Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato accompagnato dai soccorritori del 118 in ospedale per.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Scontro tra una minicar e una moto sul lungomare nord, centauro finisce in ospedale [FOTO]È di un centuaro ferito e trasportato in ospedale il bilancio di un incidente stradale che si è verificato in viale della Riviera a Pescara nel...

Drammatico scontro tra un'auto e una moto, il centauro perde la vita in ospedaleTragedia stradale sabato sera in viale Oberdan, dove si è verificato un incidentepurtroppo mortale.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Scontro tra un'auto e una moto in via Nazionale Adriatica nord, centauro finisce in ospedale; Incidente sull’A14 tra auto e moto: motociclista grave, tratto riaperto dopo oltre un’ora; Incidente sull’A14 tra auto e moto: motociclista grave, tratto riaperto dopo oltre un’ora; Tragico incidente sulla Statale Adriatica: scontro tra furgone e ciclomotore, una vittima.

Scontro tra un'auto e una moto in via Nazionale Adriatica nord, centauro finisce in ospedaleUn incidente stradale si è verificato a Pescara nella serata di lunedì 4 maggio. A scontrarsi in viale Nazionale Adriatica Nord, incrocio con via Cadorna, sono stati una moto e un'automobile. Ad avere ... ilpescara.it

Alle 15:00 gioca il Pescara Vieni da Zanzibar a tifare i biancazzurri!!!! Vi aspettiamo X info e prenotazioni Zanzibar Bar/Pasticceria/Aperitivi Via Nazionale Adriatica Nord, 147 347-2291220 #francavillaalmare #torte #pasticceria #cor - facebook.com facebook