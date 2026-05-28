scontri ultras analisi dei video e spunta un nuovo testimone

Notizia in breve

Un uomo di 36 anni, appartenente ai Viking, è in coma dopo essere stato colpito alla testa da un oggetto durante scontri tra ultras. Le forze dell’ordine stanno analizzando video e testimonianze, tra cui quella di un nuovo testimone. Tra i materiali trovati sul luogo ci sono lacrimogeni, sassi e bottiglie. La vittima è un commercialista di Milano. Non sono state rese note le circostanze esatte dell’incidente.