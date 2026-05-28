Scontri ultras analisi dei video E spunta un nuovo testimone
Un uomo di 36 anni, appartenente ai Viking, è in coma dopo essere stato colpito alla testa da un oggetto durante scontri tra ultras. Le forze dell’ordine stanno analizzando video e testimonianze, tra cui quella di un nuovo testimone. Tra i materiali trovati sul luogo ci sono lacrimogeni, sassi e bottiglie. La vittima è un commercialista di Milano. Non sono state rese note le circostanze esatte dell’incidente.
Un lacrimogeno, un sasso, una bottiglia. Qualunque cosa abbia colpito alla testa Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, commercialista milanese, dei Viking, l'ha mandato in coma. Mentre l'ultras bianconero resta in terapia intensiva all'ospedale Le Molinette dopo un delicato intervento neurochirurgico, Digos e Procura ricostruiscono gli scontri durissimi fra opposte tifoserie prima del derby Torino Juventus di domenica. Le prime scaramucce alle 17. I tifosi juventini sfilano in un corteo improvvisato su corso Unione Sovietica. Un gruppo granata è allo stadio Filadelfia mentre un altro dalla curva Maradona si sposta per riunirsi ai primi sul piazzale San Gabriele da Gorizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
SCONTRI ULTRAS ROMA LAZIO: VIDEO INEDITO CHE NESSUNO VI HA FATTO MAI VEDERE
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