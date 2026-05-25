Le immagini mostrano scontri tra gruppi ultras nel pomeriggio di fronte allo stadio Olimpico-Grande Torino, prima del derby tra Torino e Juventus. La guerriglia si è verificata vicino all'impianto sportivo, coinvolgendo i tifosi dei due club. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o interventi delle forze dell'ordine.

Le immagini mostrano i momenti in cui è scoppiata la guerriglia ultras nel pomeriggio a Torino, vicino allo stadio Olimpico-Grande Torino, prima del derby della Mole tra Torino e Juventus. Gli scontri fra le tifoserie e l’intervento degli agenti di polizia: nel corso delle violenze, un tifoso è rimasto gravemente ferito. In seguito agli scontri, l’inizio del derby è stato posticipato di un’ora. Il 36enne ferito è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Molinette: ha subito un delicato intervento neurochirurgico alle Molinette. Durissima la condanna del sindaco Stefano Lo Russo: “Quanto accaduto è gravissimo. Quella che doveva essere una... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il video degli scontri prima del derby Torino-Juventus: i gruppi ultras vengono a contatto

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A Torino, scontri prima del derby con la Juve: le tifoserie delle due squadre entrano in contatto

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Il video degli scontri a Torino prima del derby Torino-Juve: tensione tra ultrà e polizia x.com

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