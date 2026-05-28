Fuori dallo stadio sono scoppiati scontri tra tifosi, con fumogeni lanciati contro gli avversari e bastoni usati come armi. Durante le risse, alcuni ultras hanno impiegato aste di bandiere, e un tifoso è stato ferito alla testa, con una prognosi di 30 giorni. Sono stati sigillati bastoni e bombe carta, mentre quattordici ultras sono stati iscritti nel registro degli indagati.

Fumogeni lanciati contro gli avversari, bastoni, aste di bandiere usate come armi durante gli scontri e una violenta rissa culminata con un tifoso ferito alla testa e 30 giorni di prognosi. A quasi tre mesi da quel pomeriggio di tensione andato in scena fuori dallo stadio “Giorgio Calbi” di Cattolica, l’inchiesta entra in una fase decisiva. Ieri all’alba i carabinieri della compagnia di Riccione e gli agenti della Digos della Questura di Rimini hanno eseguito perquisizioni tra Rimini e Cattolica nei confronti di 14 ultras finiti nel registro degli indagati. L’operazione, coordinata dalla Procura di Rimini, riguarda gli scontri scoppiati il 14 marzo scorso in occasione della partita del campionato di Promozione tra Vismara 2008 e Alma Fano Calcio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontri tra tifosi fuori dal ’Calbi’. Sigillati bastoni e bombe carta. Indagati quattordici ultras

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Como, scontri tra tifosi prima della partita col Bologna

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