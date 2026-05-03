Scontri tra tifosi prima della gara con lancio di pietre e bombe carta | due feriti gravi

Prima dell’inizio della partita tra Squinzano e Leverano, si sono registrati scontri tra tifosi nei pressi del campo sportivo “Santo De Ventura”. Durante gli scontri, sono stati lanciati pietre e bombe carta, con due persone rimaste ferite gravemente. La partita, valida per il 33esimo turno del campionato di Promozione - girone B, si è svolta in un clima di forte tensione causata dalla rissa tra i supporter.

SQUINZANO – Una domenica di calcio e tensione nella sfida tra Squinzano e Leverano, con una vera e propria guerriglia urbana che si è scatenata prima della partita, valida per il 33esimo turno del campionato di Promozione - girone B, all’esterno del campo sportivo “Santo De Ventura”.Le due.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Bolzano, follia dopo l'hockey: 29 Daspo per i tifosi svizzeri, lancio di oggetti e scontri con la Polizia29 provvedimenti di Daspo sono stati emessi nei confronti di altrettanti tifosi svizzeri, accusati di aver messo in pericolo la sicurezza pubblica... Asse Mediano: scontro tra tifosi dopo lo stadio, feriti graviUn tragico incidente stradale lungo l’Asse Mediano ha coinvolto due giovani tifori provenienti da San Castrese e Sessa Aurunca, feriti durante il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scontri al derby di Torino, condannati tre ultras della Juventus: obbligo di firma anche per le gare all'estero; Scontri tra tifosi: in cento con spranghe e fumogeni, carica della polizia; Derby Mestre-Treviso, trasferta vietata per i tifosi biancocelesti; Scontri ultras prima di Pro Palazzolo–Pistoiese: cinque identificati. Salento, scontro tra tifosi: quattro feriti, almeno uno è graveScontri tra tifosi alla vigilia del match Squinzano-Leverano con gravi conseguenze per almeno quattro tifosi. In concomitanza del fischio di ... msn.com Ancora violenza: scontri tra tifosi prima del matchMomenti di forte tensione infatti si sono registrati prima del fischio d’inizio della gara in programma a Casarano, valida per la Serie C. Secondo quanto riferito da fonti locali, un gruppo di ... it.blastingnews.com Scontri e curiosità a un mese dalle elezioni, il dietro le quinte del voto nei nove comuni catanesi Leggi l'approfondimento https://cityne.ws/wP2SF - facebook.com facebook Champions, una corsa da 100 milioni: calendario e scontri diretti x.com