Scontri tra tifosi prima della gara con lancio di pietre e bombe carta | tre feriti gravi

Prima dell'inizio della partita tra Squinzano e Leverano, si sono verificati scontri tra tifosi nei pressi dello stadio “Santo De Ventura”. Durante gli scontri sono stati lanciati pietre e bombe carta, e tre persone sono rimaste ferite gravemente. La partita, valida per il 33esimo turno del campionato di Promozione - girone B, si è svolta in un clima di tensione inaspettata.

SQUINZANO – Una domenica di calcio e tensione nella sfida tra Squinzano e Leverano, con una vera e propria guerriglia urbana che si è scatenata prima della partita, valida per il 33esimo turno del campionato di Promozione - girone B, all’esterno del campo sportivo “Santo De Ventura”.Le due.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Scontri tra tifosi prima della gara con lancio di pietre e bombe carta: due feriti graviSQUINZANO – Una domenica di calcio e tensione nella sfida tra Squinzano e Leverano, con una vera e propria guerriglia urbana che si è scatenata prima... Bolzano, follia dopo l'hockey: 29 Daspo per i tifosi svizzeri, lancio di oggetti e scontri con la Polizia29 provvedimenti di Daspo sono stati emessi nei confronti di altrettanti tifosi svizzeri, accusati di aver messo in pericolo la sicurezza pubblica... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scontri al derby di Torino, condannati tre ultras della Juventus: obbligo di firma anche per le gare all'estero; Scontri tra tifosi: in cento con spranghe e fumogeni, carica della polizia; Derby Mestre-Treviso, trasferta vietata per i tifosi biancocelesti; Scontri ultras prima di Pro Palazzolo–Pistoiese: cinque identificati. Scontri tra tifosi prima della gara con lancio di pietre e bombe carta: tre feriti graviÈ accaduto a Squinzano nell’imminenza della sfida contro Leverano dove due sostenitori delle squadre sono finiti in ospedale per serie ferite alla mano dopo una delle esplosioni e, un altro, per un co ... lecceprima.it Scontri tra tifosi durante il match Squinzano-Leverano: 3 feriti da lancio pietre e bombe cartaTre tifosi salentini sono rimasti feriti durante gli scontri avvenuti questo pomeriggio poco prima dell’inizio della partita Squinzano-Leverano all’esterno dello stadio Santo De Ventura di Squinzano. lagazzettadelmezzogiorno.it Forze dell’ordine e soccorsi sono intervenuti per sedare gli scontri e identificare i responsabili. - facebook.com facebook Champions, una corsa da 100 milioni: calendario e scontri diretti x.com