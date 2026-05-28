Scontri al derby e sospetti sui lacrimogeni le condizioni di un ultras arrestato | Ustione all' avambraccio destro

Da torinotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ultras arrestato dopo gli scontri al derby ha riportato un’ustione all’avambraccio destro. La vittima ha riferito di aver ricevuto un getto forte di sostanza irritante, descrivendo di essere stata colpita mentre si trovava in un’area vicina ai lacrimogeni. Le forze dell’ordine stanno indagando sui lacrimogeni usati e sulle circostanze dell’incidente. Non risultano altre ferite gravi tra i coinvolti.

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“Mi è arrivato addosso fortissimo. Ero nel posto sbagliato al momento sbagliato, mi ha fatto molto male”. Mentre è stata svelata l’ordinanza di scarcerazione dei primi otto fermati e dalle inchieste sugli scontri tra ultras prima del derby Torino-Juventus sembra prendere più credito l’ipotesi che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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