Scontri al derby e sospetti sui lacrimogeni le condizioni di un ultras arrestato | Ustione all' avambraccio destro

Un ultras arrestato dopo gli scontri al derby ha riportato un’ustione all’avambraccio destro. La vittima ha riferito di aver ricevuto un getto forte di sostanza irritante, descrivendo di essere stata colpita mentre si trovava in un’area vicina ai lacrimogeni. Le forze dell’ordine stanno indagando sui lacrimogeni usati e sulle circostanze dell’incidente. Non risultano altre ferite gravi tra i coinvolti.

“Mi è arrivato addosso fortissimo. Ero nel posto sbagliato al momento sbagliato, mi ha fatto molto male”. Mentre è stata svelata l’ordinanza di scarcerazione dei primi otto fermati e dalle inchieste sugli scontri tra ultras prima del derby Torino-Juventus sembra prendere più credito l’ipotesi che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tra Sinner e il derby di Roma Crux: Di Sinner me ne frego

Notizie e thread social correlati

Scontri tra tifosi al derby Torino-Juve (usati lacrimogeni, ultras fermati); caccia all'uomo nella notte e granata stoppati per il dress codeDurante il derby Torino-Juve si sono verificati scontri tra tifosi vicino allo stadio Grande Torino.

Scontri al derby di Torino, condannati tre ultras della Juventus: obbligo di firma anche per le gare all'esteroDurante il derby di Torino si sono verificati scontri, portando all'identificazione di alcuni ultras della Juventus.

Temi più discussi: Scontri e caos al derby di Torino, un tifoso grave in ospedale. Gli ultrà ricattano la partita; Scontri prima del derby di Torino: ultrà Juve ricoverato in codice rosso; Torino, scontri al derby: ferito un tifoso della Juve, poi il ricatto degli ultrà; Gli scontri al derby di Torino, otto ultras della Juve arrestati. Stabile il tifoso ferito.

La notizia più bella, quella che tutti aspettavano, è finalmente arrivata: Marco Basoccu ha riaperto gli occhi. Dopo le terribili ore seguite agli scontri prima del Derby della Mole, arriva finalmente un segnale di speranza che restituisce un po’ di luce in mezzo a ta x.com

Scontri al derby di Torino, otto ultras scarcerati con obbligo di presentazioneLa decisione è stata presa oggi dal gip del tribunale al termine dell'udienza di convalida. Il procedimento è aperto per resistenza a pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa Sono stat ... ilfattoquotidiano.it

Scontri derby di Torino, 8 scarcerati con l'obbligo di presentazioneSono stati scarcerati, con l'obbligo di presentazione periodico presso la polizia giudiziaria, gli otto ultrà che erano stati arrestati a Torino durante gli scontri avvenuti in occasione del derby del ... tg24.sky.it

Lazio pres. Lotito: Abbiamo sbagliato 3 gol facili nel finale. Abbiamo concesso 2 gol identici contro la Roma. I giocatori hanno paura in campo... Dormo 3 ore al giorno, ho portato 6 trofei in 22 anni, lavoro su un nuovo stadio, una nuova accademia. Sto quotan reddit