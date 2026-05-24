Scontri tra tifosi al derby Torino-Juve usati lacrimogeni ultras fermati; caccia all' uomo nella notte e granata stoppati per il dress code

Durante il derby Torino-Juve si sono verificati scontri tra tifosi vicino allo stadio Grande Torino. Sono stati usati lacrimogeni e alcuni ultras sono stati fermati. Nella notte sono proseguite le ricerche di eventuali responsabili. Inoltre, alcuni tifosi granata sono stati respinti a causa del dress code. L'evento ha coinvolto sia le forze dell'ordine che le persone presenti, con tensioni che sono durate oltre l'inizio della partita.

Aggiornamento ore 18. Disordini vicino allo Stadio Grande Torino, dove le tifoserie di Juventus e Torino si sono radunate in attesa del derby. Dopo i primi tentativi di avvicinamento tra gruppi rivali contenuti dalle forze dell’ordine, per alcuni istanti gli ultras più violenti sono entrati in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Il confronto dei Ultras del Torino con la squadra sotto il settore ospiti di Com , 24/01/2026

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Derby Torino-Juve a rischio scontri, caccia all'uomo nella notte e granata stoppati per il dress codeNella notte prima del derby, ultras granata e tifosi della Juventus hanno cercato di incontrarsi senza successo, rimanendo separati.

Nel derby a rischio scontri anche il dress code è un problema: la questura ferma il Torino che vuole vietare i colori della Juventus allo stadioLa questura ha fermato il Torino che voleva vietare ai tifosi di indossare i colori della Juventus allo stadio.

Temi più discussi: Derby della Mole ad alta tensione: il divieto del Torino sui colori bianconeri scatena la reazione della Juventus; Torino-Juve torna in notturna: derby alle 20.45 dopo sei anni, timori per l'ordine pubblico dopo gli scontri del 2024 e 2025; Torino, trenta daspo ai tifosi prima del derby e contro la Juve c'è massima allerta; Inter-Toro e Toro-Roma: 30 Daspo agli ultrà granata.

La #Digos ha emesso 30 Daspo contro tifosi del #Toro per episodi di violenza e tentati scontri avvenuti tra gennaio e febbraio. I provvedimenti arrivano a pochi giorni dal derby con la #Juve, in un clima di alta tensione x.com

Torino-Juventus, scontri tra ultras prima del derby: alcuni fermati, feriti tra i poliziotti. Cosa sta succedendoMomenti di tensione nel pomeriggio a Torino nei pressi dello stadio Olimpico-Grande Torino, dove è in programma il derby della Mole tra Torino e Juventus. Gruppi ultras delle due ... leggo.it

Torino, le immagini degli scontri tra tifosi e polizia prima del derby tra Toro e JuveTensione prima del derby Torino-Juventus: scontri tra tifosi, lacrimogeni e bombe carta davanti al Filadelfia. quotidianopiemontese.it

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