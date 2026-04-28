Scontri al derby di Torino condannati tre ultras della Juventus | obbligo di firma anche per le gare all' estero

Durante il derby di Torino si sono verificati scontri, portando all'identificazione di alcuni ultras della Juventus. Tre di loro sono stati condannati per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Le pene inflitte variano tra un anno e un mese e sette mesi di carcere. Inoltre, sono stati disposti obblighi di firma anche per le trasferte all’estero. Questi sono i principali fatti relativi alle sentenze emesse in seguito agli incidenti.

Tre condanne per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, con pene tra un anno e un mese e sette mesi di carcere. Così oggi, 28 aprile, è terminato il processo di primo grado per gli ultras della Juventus denunciati dopo gli scontri del due ottobre 2021, a Torino. I tre condannati erano gli.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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