Scomparsa Daniela Ruggi ritrovati i resti in una torre abbandonata | a gennaio recuperati il teschio e un reggiseno

Notizia in breve

Nelle ultime ore sono stati trovati i resti di una persona in una torre abbandonata, dopo un intervento tra le macerie. A gennaio erano stati recuperati un teschio e un reggiseno. La persona scomparsa è una donna di cui si cercano ancora le cause della scomparsa. Le forze dell'ordine continuano le indagini per chiarire i dettagli. La scoperta segue diversi mesi di ricerche e analisi sul sito.