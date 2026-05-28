Scomparsa Daniela Ruggi ritrovati i resti in una torre abbandonata | a gennaio recuperati il teschio e un reggiseno

Da ilgiornaleditalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle ultime ore sono stati trovati i resti di una persona in una torre abbandonata, dopo un intervento tra le macerie. A gennaio erano stati recuperati un teschio e un reggiseno. La persona scomparsa è una donna di cui si cercano ancora le cause della scomparsa. Le forze dell'ordine continuano le indagini per chiarire i dettagli. La scoperta segue diversi mesi di ricerche e analisi sul sito.

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Nelle ultime ore, grazie a un intervento più approfondito tra le macerie, gli inquirenti hanno recuperato gran parte dello scheletro, aprendo un nuovo fronte nell’indagine coordinata dalla Procura Dopo mesi di ricerche, arriva una svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne mo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Daniela Ruggi, svolta nel caso: i resti trovati nella torre sono della 32enne

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