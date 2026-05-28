Sciopero venerdì 29 maggio | treni bus e metro a rischio

Venerdì 29 maggio, i mezzi pubblici di trasporto, tra cui treni, bus e metro, potrebbero subire interruzioni o rallentamenti a causa di uno sciopero di 24 ore. La protesta interessa tutto il settore e potrebbe causare disagi ai passeggeri che pianificano gli spostamenti in quella giornata.

(Adnkronos) – Disagi in vista domani venerdì 29 maggio per chi viaggia con i mezzi pubblici per uno sciopero generale di 24 ore. A rischio treni, bus e metro per lo stop proclamato da Usi Cit, Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas al quale aderiscono anche Usi 1912, Sbm, Fisi, Fi-si e che dalle 21. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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25-05-2026 - Sciopero dei trasporti venerdì 29 maggio: mezzi Atac, Cotral e treni a rischio

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