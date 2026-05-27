Sciopero 29 maggio venerdì nero in vista | a rischio treni bus e metro
Venerdì 29 maggio è previsto uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà treni, autobus e metro. La giornata potrebbe provocare disagi significativi per chi utilizza i mezzi pubblici, con possibili interruzioni e cancellazioni dei servizi. La mobilitazione riguarda l’intero settore dei trasporti e si svolge su scala nazionale. La protesta si svolge senza indicazioni di eventuali servizi sostitutivi o modalità di gestione delle criticità.
(Adnkronos) – Giornata di passione in vista venerdì 29 maggio nel settore dei trasporti per uno sciopero generale di 24 ore. A rischio treni, bus e metro per lo stop proclamato da Usi Cit, Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas al quale aderiscono anche Usi 1912, Sbm, Fisi, Fi-si e che dalle 21 di giovedì. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
The 1926 General Strike: Britain's revolution betrayed | SPECTRE OF COMMUNISM
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