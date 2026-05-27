Sciopero 29 maggio venerdì nero in vista | a rischio treni bus e metro

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio è previsto uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà treni, autobus e metro. La giornata potrebbe provocare disagi significativi per chi utilizza i mezzi pubblici, con possibili interruzioni e cancellazioni dei servizi. La mobilitazione riguarda l’intero settore dei trasporti e si svolge su scala nazionale. La protesta si svolge senza indicazioni di eventuali servizi sostitutivi o modalità di gestione delle criticità.